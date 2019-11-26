12 Сентября 2020
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Общество В России
лидер организации &quot;Христианское государство — Святая Русь&quot; Александр Калинин (2017) | Фото: rupolit.net

Суд приговорил к году тюрьмы мужчину, требовавшего запрета фильма "Матильда"

В Липецкой области суд приговорил к году лишения свободны Александра Калинина, лидера организации "Христианское государство – святая Русь". Его обвиняли в экстремизме и давлении на кинотеатры – Калинин требовал не допустить показа фильма "Матильда" в 2017 году. Впрочем, в тюрьму он не попадет – подсудимому зачли срок, проведенный в СИЗО и освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности, передает агентство "Москва".

Уголовное преследование в отношении Калинина по обвинению в экстремизме было прекращено в связи с декриминализацией статьи.

В сентябре 2017 года руководству екатеринбургского кинотеатра "Континент-синема" пришло письмо от противников фильма Алексея Учителя "Матильда". Авторы письма потребовали не показывать фильм. В качестве отправителя на конверте была указана "общественная всероссийская организация "Христианское государство - Святая Русь". А 11 сентября в Москве сожгли два автомобиля возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Рядом нашли записки со словами "За Матильду гореть".

 

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Суд приговорил к году тюрьмы мужчину, требовавшего запрета фильма "Матильда"

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Теги: александр калинин, матильда, угрозы



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