На Южном Урале пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

В ЗАТО Озерск пьяный местный житель нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел вечером 25 ноября.

По версии следствия, бывшая супруга подозреваемого, которой он угрожал физической расправой, пришла в опорный пункт полиции, чтобы написать заявление. Подозреваемый проследил за женщиной и поджидал ее около полиции.

На улице он был задержан сотрудниками полиции. Во время задержания подозреваемый нанес касательные ножевые ранения полицейским.