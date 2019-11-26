Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 3,6 млрд рублей

Депутаты ЗСО внесли изменения в областной бюджет на 2019 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, предусматривается уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 4,5 млрд руб., в том числе за счёт уменьшения налога на прибыль организаций на 12,4 млрд руб. и увеличения налога на доходы физических лиц (5,2 млрд руб.), акцизов (57,6 млн руб.), по упрощённой системы налогообложения (480 млн руб.), налога на имущество организаций (301 млн руб.), налога на добычу полезных ископаемых (176,5 млн руб.), неналоговых доходы (1,6 млрд руб.).

Также бюджет пополнился на 875 млн руб. за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти деньги направят на ликвидацию несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического вреда в рамках проекта "Чистая страна" (500 млн руб.), на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (300 млн руб.), на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием специализированных учреждений (74,8 млн руб.).

Предусматривается уменьшение на 214 млн руб. субвенции из федерального бюджета на реализацию полномочий по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

В связи с уточнением прогноза собственных доходов и бюджетных ассигнований предусматривается сокращение планового размера дефицита бюджета на 3,6 млрд руб. до 11,8 млрд руб.