Суд в Москве отказался признать систему распознавания лиц вмешательством в частную жизнь

За жителями Москвы следят с помощью видеокамер без вмешательства в их частную жизнь, пришел к выводу Савеловский суд.

Система видеонаблюдения действительно использует технологию распознавания лиц, однако она не позволяет установить личность человека, поскольку в Едином центре хранения данных нет биометрии граждан.

Как сообщают "Ведомости", так свое решение объясняет суд, рассматривавший иск москвички Алены Поповой, которую оштрафовали за пикет у Госдумы.

Активистка обратилась в суд, отметив, что для ее идентификации по записям с камер наблюдения использовались биометрические данные. Однако их защищает закон о персональных данных – без письменного согласия гражданина их обрабатывать нельзя.

В решении суда сказано, что в отношении Поповой алгоритм распознавания не применялся, ее личность сотрудники полиции установили, проверив паспорт.

Напомним, в прошлом году в России вступил в силу закон о биометрической базе данных, созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".

Биометрия – уникальная информация, дающая доступ к человеку – с обществом новшество не обсуждалось, возможность отказа для населения не предусматривалась.