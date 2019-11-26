В свердловской прокуратуре разъяснили, как реабилитировать человека, осужденного незаконно

В свердловской прокуратуре разъяснили, что делать тем, кто подвергся незаконному или необоснованному уголовному преследованию и имеет право на реабилитацию.

Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, государство обязано возместить гражданину вред, причиненный незаконными действиями или бездействием органов госвласти и их должностных лиц - это закреплено в Конституции РФ. Если доказано, что человек не совершал преступление и он оправдан, ему необходимо требовать возмещения вреда.

"Ведь пока расследовалось уголовное дело, в жизни человека могли произойти разные негативные события, связанные с незаконным уголовным преследованием. Он мог лишиться работы, заболеть в силу перенесенного стресса и так далее. Тогда у человека есть все основания обращаться в суд. Одним из таких требований может быть компенсация морального вреда. Иск в силу статьи 1070 Гражданского кодекса России предъявляется к Министерству финансов РФ и рассматривается районными и городскими судами по месту нахождения ответчика или по месту жительства истца. Органы прокуратуры привлекаются к участию в данной категории дел по ходатайству истца или ответчика, либо по инициативе суда в качестве третьих лиц", - пояснила Вероника Гурышева.

Как добавила представитель надзорного ведомства, только в этом году судами удовлетворено 58 таких исков на сумму свыше 5 млн рублей, из них уже вступило в законную силу 34 судебных решения о возмещении около 3 млн рублей за счет казны государства.