В Албании произошло сильное землетрясение: сотни пострадавших, есть погибшие

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали шесть человек. По последним данным, минимум 300 местных жителей пострадали.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в столице – городе Тирана, а также во втором по величине городе Дуррес. Магнитуда толчков недалеко от Тираны составила 6,4.

В результате подземных толчков были разрушены несколько зданий. Под завалами могут находиться десятки людей, на месте работают спасатели.

Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили в посольстве РФ.

Как передает ТАСС, толчки ощутили жители некоторых южных провинций Италии.

В июле мощное землетрясение произошло в южной Калифорнии (США), его магнитуда составила 7,1. Стихия привела к пожарам и горным обвалам.

По оценкам Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.