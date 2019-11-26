12 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Последствия землетрясения в Албании (2019) | Фото: Reuters/Florian Goga

В Албании произошло сильное землетрясение: сотни пострадавших, есть погибшие

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали шесть человек. По последним данным, минимум 300 местных жителей пострадали.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в столице – городе Тирана, а также во втором по величине городе Дуррес. Магнитуда толчков недалеко от Тираны составила 6,4.

Последствия землетрясения в Албании(2019)|Фото: Reuters/Florian Goga

Последствия землетрясения в Албании(2019)|Фото: twitter.com/TuiteroSismico

В результате подземных толчков были разрушены несколько зданий. Под завалами могут находиться десятки людей, на месте работают спасатели.

Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили в посольстве РФ.

Как передает ТАСС, толчки ощутили жители некоторых южных провинций Италии.

Последствия землетрясения в Албании(2019)|Фото: twitter.com/TuiteroSismico

Последствия землетрясения в Албании(2019)|Фото: twitter.com/TuiteroSismico

В июле мощное землетрясение произошло в южной Калифорнии (США), его магнитуда составила 7,1. Стихия привела к пожарам и горным обвалам.

По оценкам Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.

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В Албании произошло сильное землетрясение: сотни пострадавших, есть погибшие

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Теги: албания, землетрясение



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