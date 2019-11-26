В Албании произошло сильное землетрясение: сотни пострадавших, есть погибшие
Жертвами мощного землетрясения в Албании стали шесть человек. По последним данным, минимум 300 местных жителей пострадали.
Сильнее всего землетрясение ощущалось в столице – городе Тирана, а также во втором по величине городе Дуррес. Магнитуда толчков недалеко от Тираны составила 6,4.
В результате подземных толчков были разрушены несколько зданий. Под завалами могут находиться десятки людей, на месте работают спасатели.
Otro Video de los daños del terremoto 6.4 de #Albania Europa.#earthquake #earthquakealbany pic.twitter.com/JJWj1ftOBa— 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) 26 ноября 2019 г.
Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили в посольстве РФ.
Как передает ТАСС, толчки ощутили жители некоторых южных провинций Италии.
В июле мощное землетрясение произошло в южной Калифорнии (США), его магнитуда составила 7,1. Стихия привела к пожарам и горным обвалам.
По оценкам Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.