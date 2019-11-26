12 Сентября 2020
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коллаж, Евросоюз, ЕС, евро, экономика, спад, падение (2015) | Фото: Накануне.RU

Эльвира Набиуллина посоветовала банкам держаться подальше от евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала российским банкам воздержаться от операций в евро из-за отсутствия прибыли. В интервью немецкой газете Handelsblatt она сказала: "Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами" По ее словам, из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России, банки "так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета", передает газета "Ведомости". Набиуллина также отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.
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Эльвира Набиуллина посоветовала банкам держаться подальше от евро

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Теги: эльвира набиуллина, операции в евро, минусовой процент



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