Эльвира Набиуллина посоветовала банкам держаться подальше от евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала российским банкам воздержаться от операций в евро из-за отсутствия прибыли. В интервью немецкой газете Handelsblatt она сказала: "Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами" По ее словам, из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России, банки "так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета", передает газета "Ведомости". Набиуллина также отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.