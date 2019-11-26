"Мой сын вашего возраста". Не все депутаты поддержали выдвижение Шарпилова на пост омбудсмена

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе. За его кандидатуру проголосовали 42 депутата, двое были против, ещё три парламентария воздержались, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Шарпилова представил депутат ЗСО Анатолий Брагин. Он напомнил, что Маргарита Павлова сложила полномочия в связи с переходом на другую работу. На заседании озвучили биографию нового омбудсмена, подчеркнув, что он зарекомендовал себя положительно.

Антон Шарпилов на заседании заявил, что рассчитывает на конструктивную работу с депутатами ЗСО на благо жителей.

Депутат ЗСО от СР Ольга Мухометьярова заявила, что будет голосовать против кандидатуры Шарпилова. "Мой сын вашего возраста, для своих избирателей я хочу выбрать лучшее", - подчеркнула она.

Депутат отметила, что сегодня предлагается назначить на эту должность "молодого парня без опыта правозащитной деятельности".

"Я готова с вами работать, но поддержать не могу", - добавила она.

По итогам голосования Шарпилов дал клятву защищать права южноуральцев.

Шарпилов возглавляет региональное отделение "Поискового движения России", является членом Общественной палаты Челябинской области.

Напомним, 1 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес на рассмотрение депутатов ЗСО кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе. 22 ноября уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Шарпилова на должность омбудсмена.