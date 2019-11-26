Тюменцы предложили ввести смертную казнь за неуплату алиментов

Тюменцы предложили ввести смертную казнь для неплательщиков алиментов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по России Тюменской области. Такое предложение было сделано во время опроса, который проводили сотрудники ведомства в минувшую пятницу в ТЦ "Магеллан".

Также в качестве мер, которые, по мнению респондентов, побудили бы должников на добровольные выплаты своим детям, было предложено передавать списки должников коллекторам, чтобы они "регулярно" добивались выплат. Кроме того, предлагалось вывешивать списки должников на их рабочих местах, чтобы все знали, предлагали поднять заработные платы алиментщикам, ставить штампы в паспорте с отметкой, что является должником своим детям.

Как сообщили в УФССП, самой несбыточной мерой оказалась мысль о "повышении совести граждан".

При этом трое опрошенных заявили, что они вообще не знают, что такое алименты. Добавим, что после мероприятия в отдел по взысканию алиментных платежей по Тюмени обратился мужчина, объяснив, что постеснялся подойти к сотрудникам службы прилюдно. Тюменец на личном приеме поинтересовался о своих долгах по алиментам, но успокоился, узнав, что у него исправно вычитается определенный процент с заработной платы.