12 Сентября 2020
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Политика
Владимир Путин Антон Алиханов (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

Алиханов ответил на слова Лукашенко о "своей" Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим".

По словам Алиханова, между российским эксклавом и Минском "хорошие связи на человеческом уровне" и бизнес-контакты.

"Белоруссия тоже "наша" в том смысле, что это братский народ, - заявил губернатор РБК. - Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга".

Накануне Лукашенко заявил, что с советских времен именно Белоруссия отвечала за безопасность Калининграда. Он отметил, что и при Ельцине, и при Путине называл регион и его жителей "своими".

В Госдуме назвали слова белорусского лидера об ответственности за Калининград "сигналом НАТО".

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что уже устал комментировать американские глупости, касающиеся потери Россией своего самого западного региона. Алиханов считает, что американцы начитались фантастики.

В Совфеде также считают, что план, в котором описывается сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, - из области фантастики.

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Алиханов ответил на слова Лукашенко о "своей" Калининградской области

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Теги: Калининградская область, Антон Алиханов, Александр Лукашенко



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