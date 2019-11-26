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Происшествия Свердловская область
снегопад, сугроб, уборка снега, трактор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проверят организацию, чей водитель сбил пешехода во время уборки снега

В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства травмирования юноши, которого сбила снегоуборочная машина.

Напомним, все случилось в районе дома №19 по улице Техническая: водитель погрузчика LongGong убирал снег и наехал на 17-летнего пешехода. В результате парень был доставлен в больницу с переломом трех позвонков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уже установлено, что работы по уборке снега осуществлялись на погрузчике, принадлежащем ООО "Верт-Сервис". В момент инцидента за рулем находился 35-летний водитель.

Сейчас прокуратура Железнодорожного района выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочных работ данной организацией.

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В Екатеринбурге проверят организацию, чей водитель сбил пешехода во время уборки снега

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Теги: снег, погрузчик, проверка, прокуратура



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