В Екатеринбурге проверят организацию, чей водитель сбил пешехода во время уборки снега

В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства травмирования юноши, которого сбила снегоуборочная машина.

Напомним, все случилось в районе дома №19 по улице Техническая: водитель погрузчика LongGong убирал снег и наехал на 17-летнего пешехода. В результате парень был доставлен в больницу с переломом трех позвонков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уже установлено, что работы по уборке снега осуществлялись на погрузчике, принадлежащем ООО "Верт-Сервис". В момент инцидента за рулем находился 35-летний водитель.

Сейчас прокуратура Железнодорожного района выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочных работ данной организацией.