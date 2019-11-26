Почти 60% россиян смотрят видео на YouTube, четверть из них – каждый день

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
youtube-канал НаканунеТВ, NakanuneTV (2018) | Фото: Накануне.RU

Почти 60% россиян смотрят видео на YouTube, четверть из них – каждый день

58% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), смотрят видео на YouTube. Четверть из них заходят на сайт видеохостинга ежедневно. Не пользуется сервисом каждый пятый россиянин (20%), что сопоставимо с долей тех, кто в целом не пользуется интернетом (22%).
Читайте также:

Чаще пользуются YouTube мужчины (67%), причем треть говорят, что используют видеохостинг ежедневно (33%). Также доля пользователей выше среди россиян младших возрастов: 18-24 лет (88%) и 25-34 лет (90%). Среди старших поколений использование YouTube распространено в меньшей степени, но охватывает более половины аудитории тех, кому от 35 до 44 лет (73%) и от 45 до 59 лет (51%). Среди пожилых сограждан старше 60 лет использует YouTube каждый четвертый — 25%.

Также популярен YouTube среди жителей обеих столиц (70%) и городов с населением 500-950 тыс. жителей (67%). Практически одинаковы доли пользователей видеохостинга среди жителей небольших населенных пунктов (100-500 тыс. человек) и городов-миллионников (61% и 60% соответственно), чуть меньше — среди проживающих в городах с населением до 100 тысяч (58%). Наименьшая доля использующих YouTube зафиксирована среди сельчан — 47%, что скорее связано с тем, что в силу географической протяженности нашей страны пока не везде присутствует покрытие сетью. В целом среди сельчан наиболее высока доля тех, кто не пользуется интернетом (31%).

Россияне, прежде всего, приходят на YouTube за видео (53%). Популярно среди наших сограждан также ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видео с другими пользователями (7%), оставлять комментарии к просмотренному видео (6%). Загружают на сервис свои видео только 2% опрошенных.

Наиболее популярный контент среди пользователей YouTube — музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%). Большую долю потребляемого контента составляют юмористические видео (23%). В сферу интересов россиян также входят видео, связанные с семьей, домом и воспитанием детей (16%), спортом или фитнесом (14%), общественно-политической жизнью (14%). В топ-10 — ролики о технике и технологиях (13%), путешествиях (13%), образовании (в том числе изучении языков) (12%), а также о красоте и здоровье (10%).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Почти 60% россиян смотрят видео на YouTube, четверть из них – каждый день

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: youtube, россияне, видеохостинг, контент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети