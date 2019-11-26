Почти 60% россиян смотрят видео на YouTube, четверть из них – каждый день

58% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), смотрят видео на YouTube. Четверть из них заходят на сайт видеохостинга ежедневно. Не пользуется сервисом каждый пятый россиянин (20%), что сопоставимо с долей тех, кто в целом не пользуется интернетом (22%).

Чаще пользуются YouTube мужчины (67%), причем треть говорят, что используют видеохостинг ежедневно (33%). Также доля пользователей выше среди россиян младших возрастов: 18-24 лет (88%) и 25-34 лет (90%). Среди старших поколений использование YouTube распространено в меньшей степени, но охватывает более половины аудитории тех, кому от 35 до 44 лет (73%) и от 45 до 59 лет (51%). Среди пожилых сограждан старше 60 лет использует YouTube каждый четвертый — 25%.

Также популярен YouTube среди жителей обеих столиц (70%) и городов с населением 500-950 тыс. жителей (67%). Практически одинаковы доли пользователей видеохостинга среди жителей небольших населенных пунктов (100-500 тыс. человек) и городов-миллионников (61% и 60% соответственно), чуть меньше — среди проживающих в городах с населением до 100 тысяч (58%). Наименьшая доля использующих YouTube зафиксирована среди сельчан — 47%, что скорее связано с тем, что в силу географической протяженности нашей страны пока не везде присутствует покрытие сетью. В целом среди сельчан наиболее высока доля тех, кто не пользуется интернетом (31%).

Россияне, прежде всего, приходят на YouTube за видео (53%). Популярно среди наших сограждан также ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видео с другими пользователями (7%), оставлять комментарии к просмотренному видео (6%). Загружают на сервис свои видео только 2% опрошенных.

Наиболее популярный контент среди пользователей YouTube — музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%). Большую долю потребляемого контента составляют юмористические видео (23%). В сферу интересов россиян также входят видео, связанные с семьей, домом и воспитанием детей (16%), спортом или фитнесом (14%), общественно-политической жизнью (14%). В топ-10 — ролики о технике и технологиях (13%), путешествиях (13%), образовании (в том числе изучении языков) (12%), а также о красоте и здоровье (10%).