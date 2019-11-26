В ХМАО экс-мэру грозит семь лет за незаконную трату 1,5 миллионов из бюджета

Бывшему главе городского поселения Березово вменяют превышение полномочий – выделил квартиру горожанину, который в этом не нуждался, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, чиновник предоставил горожанину по договору социального найма четырехкомнатную квартиру, а позже согласился на ее приватизацию. Однако новый хозяин квартиры и его семья в жилье не нуждались, к малоимущим не относились.

Ущерб бюджету – 1,5 млн руб. Дело ушло в суд. Экс-чиновнику грозит до семи лет колонии.