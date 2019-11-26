Текслер назначил замминистра социальных отношений Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Татьяну Зисман заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
Ранее Татьяна Зисман работала начальником контрольно-ревизионного управления регионального минздрава.
Напомним, 31 октября депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной. Она назначена министром социальных отношений региона.