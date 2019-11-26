Газ и унитазы с кораблей: о чем Путин и Зеленский поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин 25 ноября провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Кремля.

В преддверии саммита "нормандской четверки" стороны обсудили, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, которые были задержаны в районе Керченского пролива в прошлом году.

Также президенты подробно обсудили вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, добавили в Кремле.

Между тем, в пресс-службе администрации Зеленского в несколько ином ключе представили детали разговора президентов.

Там заявили, что глава Украины "отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей".

"Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах", - сообщает пресс-служба.

Напомним, на прошлой неделе российская сторона передала Украине корабли, устроившие в Керченском проливе провокацию в 2018 году.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки и плафоны.

В ФСБ России в ответ сообщили, что три корабля ВМС Украины были переданы украинской стороне в нормальном состоянии. Российское ведомство в доказательство предоставило видеозапись судов до передачи их Киеву. Источник "Интерфакса", знакомый с процессом передачи кораблей на ответственное хранение Украине, заявил, что техника была не только отмыта, но и отремонтирована, на ней оставлено штатное вооружение.