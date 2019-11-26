12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
драка девушек с таксистом (2019) | Фото: vk.com

В Екатеринбурге три девушки подрались с таксистом

В Екатеринбурге произошел конфликт с участием водителя такси.
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Известно, что три девушки вызвали такси, но когда машина подъехала, вышли не сразу. Водителю не понравилось ожидание и он начал высказывать им претензии. В результате дошло до рукоприкладства.

Примечательно, что у одной из девушек был при себе утюг, которым она пыталась защищаться. В итоге конфликт прекратили случайные прохожие.

Клиентки написали заявление в полицию. В ведомстве начали свою проверку по данному факту.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале напали на женщину-таксиста. Подозреваемый был задержан. Сам он пояснил, что водитель якобы нагрубила ему.

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В Екатеринбурге три девушки подрались с таксистом

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Теги: такси, драка, Екатеринбург



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