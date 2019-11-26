В Екатеринбурге три девушки подрались с таксистом

В Екатеринбурге произошел конфликт с участием водителя такси.

Известно, что три девушки вызвали такси, но когда машина подъехала, вышли не сразу. Водителю не понравилось ожидание и он начал высказывать им претензии. В результате дошло до рукоприкладства.

Примечательно, что у одной из девушек был при себе утюг, которым она пыталась защищаться. В итоге конфликт прекратили случайные прохожие.

Клиентки написали заявление в полицию. В ведомстве начали свою проверку по данному факту.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале напали на женщину-таксиста. Подозреваемый был задержан. Сам он пояснил, что водитель якобы нагрубила ему.