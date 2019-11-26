Екатеринбургский театр кукол ждет капитальный ремонт

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился выделить дополнительные финансовые средства на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, такая возможность появилась в связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы".

В рамках капремонта здания этого учреждения культуры дополнительные финансовые средства на 2019 год в размере 38 миллионов 479 тысяч рублей будут направлены на приобретение технического оборудования.

Всего на обновление любимого горожанами театра, включающее разработку проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования, предполагается израсходовать из всех бюджетных источников 44 миллиона 154 тысячи рублей. На эти средства будет произведён капитальный ремонт здания театра на площади 5 тысяч 223 квадратных метров.

Екатеринбургский театр кукол был основан в 1932 году. В репертуаре более 30 спектаклей, ежегодно выпускаются 4 премьеры для зрителей всех возрастов. Также раз в 2 года театр проводит Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», являющийся самым авторитетным профессиональным форумом России. Еще один постоянный проект театра — уникальное дефиле театральных костюмов с куклами и без «Роскошное безумие в Валентинов день». Также театр предоставляет свою площадку для проведения гастролей других театров России, ближнего и дальнего зарубежья, а также осуществляет проекты по организации гастрольных туров театральных кампаний по Уралу.

Напомним, ранее стало известно, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объёма финансирования муниципальной программы по развитию культуры и искусства в уральской столице на 2019 год. Дополнительная поддержка стала возможной благодаря выделению средств из различных источников. Общий объём финансирования программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы составляет более 10,5 миллиарда рублей. Из них более всего денежных средств, свыше 7,5 миллиарда рублей, будет выделено из муниципальной казны. В частности, депутаты Екатеринбургской городской думы также направили средства в размере 1 миллион 516 тысяч рублей на приобретение оборудования одному из крупнейших культурных учреждений Орджоникидзевского района – ЦК "Эльмаш" (улица Старых Большевиков, 22).