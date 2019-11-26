В Минпромторге прокомментировали возможное удорожание автомобилей

Минпромторг не ожидает роста цен на произведенные в стране автомашины после индексации утильсбора, которая состоится с 1 января 2020 года.

Большого подорожания импортной техники не ожидается, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки", — отметил Мантуров, сообщает ТАСС.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года.

Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин - в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое - на 110,7%.

Минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены. Как ожидают эксперты, после Нового года автомобили подорожают на 2–4%.