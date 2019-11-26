Центробанк придумал новые варианты отмены "зарплатного рабства"

Россияне могут получить право на вывод денег с зарплатных карт на свои счета в других банках без комиссии.

Такую возможность рассматривает Центробанк среди мер по повышению конкуренции банков за держателей зарплатных карт. Регулятор фактически предложил банковскому сообществу несколько вариантов отмены "зарплатного рабства".

Один из предложенных вариантов - дать работнику право получать зарплату на счет в выбранном им банке через Систему быстрых платежей по номеру телефона, сообщает "Российская газета".

С 5 ноября 2014 г. работники имеют право заменить зарплатный банк. Организация не вправе отказать работнику в перечислении заработной платы в иную кредитную организацию при поступлении соответствующего заявления.

Минтруд намерен ввести штрафы для работодателей, отказывающих работникам в смене зарплатного банка. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство предложило внести поправки в КоАП, предусматривающее наказание работодателям, отказывающим в смене зарплатного банка. Санкция - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 1-5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30-50 тыс. руб.