11 Сентября 2020
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Общество Воронежская область
воронежская дума, депутаты (2019) | Фото: Пресс-служба Воронежской областной думы

В Воронежской области будут выплачивать 200 тысяч при рождении второго ребенка женщинам в возрасте до 28 лет

Депутаты Воронежской областной думы  поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил: "Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми. Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме".

нетёсов, воронежская дума(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов также рассказал, что на вводимую единовременную выплату при рождении второго ребенка на период до 2022 года из регионального бюджета потребуется почти 1,3 млрд рублей, из них в 2019 году – 20 млн рублей, в 2020 году – 444 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах по 2050 человек.

депутаты воронежской думы(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила:"Данная мера является не поощрительной, не компенсационной, а, скорее, стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но в то же время по экономическим соображениям откладывают этот момент".

воронежская дума, сми, телевидение(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Она также подчеркнула, что данная мера направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности. По результатам аналитических исследований Росстата, женщины, родившие 1-го ребенка в возрасте до 22 лет, решаются на рождение 2-го ребенка не позднее возраста 27 лет. В этой связи вероятность рождения 3-го ребенка повышается со снижением возраста.

депутаты воронежской думы(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

" Законодательные акты региона в социальной сфере – «живые» документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка", – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Для оформления выплаты необходимо будет обратиться в управление социальной защиты населения Воронежской области по месту жительства или в один из филиалов МФЦ.

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В Воронежской области будут выплачивать 200 тысяч при рождении второго ребенка женщинам в возрасте до 28 лет

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Теги: поддержка семьи, материнский капитал, воронежская дума, владимир нетёсов



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