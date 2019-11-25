Уральский наркодилер получил 10 лет "строгача" за работу в Darknet

В уральском городе Серов пресечен канал поставки синтетического наркотика N-метилэфедрона. Об этом Накануне.RU сообщили в УФСБ России по Свердловской области.

Как установили контрразведчики, распространением занимался местный житель, работавший в одном из нелегальных интернет-магазинов по продаже наркотиков в так называемом Darknet. Выяснилось, что ему оставляли крупные веса зелья, которое он затем фасовал в специальном гараже. Закладки с наркотиком мужчина впоследствии развозил по Серову и Краснотурьинску.

В одну из таких поездок уральца задержали с поличным сотрудники ФСБ. Наркотик был изъят и возбуждено уголовное дело.

Недавно суд вынес по нему приговор. Наркодилер получил 10 лет в исправительной колонии строгого режима.