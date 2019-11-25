11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
уборка дорог, Челябинск (2016) | Фото: change.org

Алексей Текслер поставил задачу отказаться от использования химических реагентов на дорогах

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу отказаться от использования химических реагентов на дорогах. Об этом глава области заявил на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное содержание автомобильных дорог в зимний период.

"Необходимо использовать новые технологии. У подрядчиков должны быть наработаны необходимые компетенции, в достаточном количестве присутствовать дорожная техника. Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему", - отметил он.

Глава Челябинска Наталья Котова доложила о работе по выбору новых подрядчиков, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети. По ее словам, действующий подрядчик закончит свою работу 31 декабря 2019 года, новый исполнитель работ будет определен до конца декабря и с ним заключат контракт на два с половиной года.

Также на совещании отчитались об итогах реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, в 2019 году программа выполнена на 100%. Отремонтировано 19 улиц в Челябинске, 13 – в Магнитогорске, реконструировано более 100 километров региональных дорог. В 2020 году реализация проекта продолжится, на эти цели будет направлено 3,48 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей - федеральные средства.

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Алексей Текслер поставил задачу отказаться от использования химических реагентов на дорогах

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Теги: Алексей Текслер, ремонт дорог, содержание дорог,



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