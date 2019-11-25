11 Сентября 2020
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Политика В России
коллаж, Ксения Собчак, Борис Ельцин, выборы, танцы (2017) | Фото: Накануне.RU

Партию, от которой выдвигалась Собчак, может запретить суд

В России могут приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", от которой баллотировалась в президенты Ксения Собчак. Как передаёт Infox, c соответствующим административным иском в Верховный суд обратилось Министерство юстиции РФ.

Заседание, на котором суд решит – можно действовать оппозиционной партии или нет, состоится 14 января 2020 г. В партии ждали подобного исхода уже около полугода.

Оппозиционер Дмитрий Гудков, являющийся председателем партии, рассказал, что изменить устав по требованию Минюста может только съезд, "а это дорого". По его словам, речи о ликвидации партии пока не идёт, но суд обяжет внести правки в устав в течение двух-шести месяцев.

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Партию, от которой выдвигалась Собчак, может запретить суд

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Теги: Гудков, Собчак, Гражданская инициатива



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