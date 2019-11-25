11 Сентября 2020
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Выставка Наша гордость Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске стартовала подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

В Нижневартовске состоялось торжественное открытие фотовыставки "Наша гордость". Мероприятие стало стартом череды событий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. До конца недели фотовыставка будет работать на втором этаже Дворца культуры "Октябрь". Вартовчане смогут узнать о судьбе нижневартовских фронтовиков, тружеников тыла, увидеть их современные фотографии, а также снимки, сделанные в период войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На открытии глава города Василий Тихонов отметил, что в Нижневартовске в рамках празднования юбилея Победы состоится более ста мероприятий, фотовыставка – их старт.

"Говорят, что фотография – открытая дверь в прошлое, через которую можно увидеть будущее. Благодарю Молодежный совет при главе города за идею и ее реализацию. Это еще одна возможность выразить нашим ветеранам слова признательности", - сказал Тихонов.

Во время праздника Тихонов вручил планшет победителю конкурса на лучшее название для выставки. Обладателем подарка стал Павел Костюк. Он посвятил победу в конкурсе своему дедушке, участвовавшему в боевых действиях.

Выставка Наша гордость Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Из 150 вариантов предложение Павла - "Наша гордость" – поддержало большинство участников голосования. О судьбе 108 свидетелей Великой Отечественной войны на выставке рассказывают 400 снимков из личных архивов ветеранов, тружеников тыла, детей войны и других людей. Материал собирали организаторы мероприятия, волонтеры-медики, воспитанники Центра "Патриот".

Выставка Наша гордость Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Выставка Наша гордость Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Выставка Наша гордость Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Это прекрасная инициатива. Победный май 1945 года уже далеко от нас ушёл. С каждым годом всё меньше и меньше остаётся свидетелей тех событий. Эта выставка – хороший повод увидеть наших ветеранов, поговорить с ними, пропитаться чувством гордости за нашу страну", - сказал спикер гордумы Максим Клец.

Выставка будет "гастролировать", переезжая на новое место каждое воскресенье. На следующей неделе познакомиться с ней смогут пассажиры международного аэропорта Нижневартовска. Еще через неделю "Наша гордость" будет работать на базе Южно-Уральского государственного университета.

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В Нижневартовске стартовала подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

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Теги: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, фотовыставка, Наша гордость, Василий Тихонов, Максим Клец, Павел Костюк



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