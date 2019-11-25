11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
одиночный пикет, ЛДПР, бюджет Челябинской области, (2019) | Фото: vk.com/vl_pashin

В Челябинске накануне рассмотрения проекта бюджета области на 2020 год активисты ЛДПР вышли на одиночные пикеты к зданию ЗСО

В Челябинске у здания Законодательного собрания Челябинской области активисты ЛДПР провели одиночные пикеты.

"Область на пороге принятия регионального бюджета на будущий год. И у наших избирателей, и у нас есть вопросы к этому главному финансовому документу, содержащему пространные многомиллионные статьи расходов на нужды чиновников", - сообщил в соцсети депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

одиночный пикет, ЛДПР, бюджет Челябинской области,(2019)|Фото: vk.com/vl_pashin

Завтра на заседании ЗСО проект бюджета на 2020 год и плановый период планируется принять в первом чтении. Согласно документу, общий объем доходов областного бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 175,4 млрд рублей, из них 139,6 млрд составят собственные доходы. Общий объем расходов составит 197,4 млрд рублей. Принять проект планируется с дефицитом в 22 млрд рублей.

Лидер челябинского "Яблока" Ярослав Щербаков обратился в ЗСО с предложением уменьшить дефицит, заложенный в проекте бюджета на 2020 год, на размер кредитов кредитных организаций в сумме 5,4 млрд рублей и соразмерно сократить расходы, предусмотренные на функционирование высшего должностного лица, законодательных и высших исполнительных органов власти Челябинской области.

бюджет Челябинской области, обслуживание долга, Яблоко,(2019)|Фото: vk.com/ya.sherbakov

Щербаков отмечает, что нынешний рекордный дефицит бюджета вызывает большое беспокойство. Так, дефицит бюджета не должен превышать 15% доходов без учета безвозмездных поступлений, а в проекте бюджета размер дефицита составляет 15,75%. Кроме того, использование кредитов кредитных организаций приведет к резкому увеличению бюджетных трат на обслуживание долговых обязательств. В частности, в 2020 на это потребуется 403 млн 364,4 тыс. рублей, в 2021 – 1 млрд 448 млн 707,4 тыс. рублей, а в 2022 – 2 млрд 109 млн 213,5 тыс. рублей.

При этом сейчас регион тратит на обслуживание кредитов кредитных организаций только 9,2 млн рублей.

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В Челябинске накануне рассмотрения проекта бюджета области на 2020 год активисты ЛДПР вышли на одиночные пикеты к зданию ЗСО

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Теги: ЛДПР, Яблоко, бюджет, проект бюджета, дефицит,



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