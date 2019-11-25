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Рыбаки на льдине (2019) | Фото: пресс-служба МЧС

В Ульяновской области с унесенной по реке льдины сняли более 60 рыбаков

Спасатели закончили операцию по эвакуации рыбаков со льдины, отколовшейся от берега на реке Большой Черемшан (Ульяновская область). Всего со льдины было снято 64 рыбака, госпитализация никому не понадобилась. Ранее Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС, что льдина остановилась в 30 метрах от берега. Для эвакуации любителей подледного лова привлекались более 30 человек и 12 единиц техники.

В МЧС в очередной раз предостерегают граждан от выхода на тонкий ноябрьский лед.

Рыбаки на льдине|Фото: пресс-служба МЧС

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В Ульяновской области с унесенной по реке льдины сняли более 60 рыбаков

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Теги: рыбаки, льдина, тонкий лед, мчс



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Ранее 25.11.2019 12:41 Мск Никогда такого не было, и вот опять: в Ульяновской области на льдине унесло 60 рыбаков

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