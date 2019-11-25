В Ульяновской области с унесенной по реке льдины сняли более 60 рыбаков

Спасатели закончили операцию по эвакуации рыбаков со льдины, отколовшейся от берега на реке Большой Черемшан (Ульяновская область). Всего со льдины было снято 64 рыбака, госпитализация никому не понадобилась. Ранее Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС, что льдина остановилась в 30 метрах от берега. Для эвакуации любителей подледного лова привлекались более 30 человек и 12 единиц техники.