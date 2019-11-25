Куйвашев продлил полномочия МУГИСО по распоряжению неразграниченными участками в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект, касающийся развития строительной индустрии в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

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Как напомнила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, в 2014 году было принято решение о передаче МУГИСО сроком на пять лет государственного полномочия по распоряжению участками на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена.

"Мы все видим, как изменился Екатеринбург за последние пять лет, реализованы современные и интересные с точки зрения архитектуры строительные проекты. За счет эффективного взаимодействия с МУГИСО, в том числе, развивается строительная отрасль. В преддверии 300-летия Екатеринбурга и подготовки к Универсиаде в 2023 году губернатор Евгений Куйвашев внес законопроект, продляющий еще на пять лет действие существующей системы", - отметила Бабушкина.

Председатель ЗакСО добавила, что теперь депутатам предстоит рассмотреть предложение губернатора, и выразила уверенность, что оно будет поддержано.