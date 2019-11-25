В Сургуте учителям - обманутым дольщикам сделают скидку на оплату найма жилья

В Сургуте могут расширить перечень учителей, имеющих право на получение социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент на поддержку могут рассчитывать "педагогические работники, вновь принятые на вакантные должности по специальностям: учитель начальных классов, учитель физики, учитель математики, учитель информатики, учитель химии, учитель биологии в учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города, ранее не состоявшие в трудовых отношениях с данными учреждениями".

Внесенный на рассмотрение городской думы закон предлагает выплачивать деньги учителям, которые являются обманутыми дольщиками. Сообщается, что получателем социальной поддержки станет один педагог.

"Необходимость внесения изменений вызвана тем, что по ряду многоквартирных жилых домов, возводимых застройщиками на территории города Сургута, возникли значительные отставания по срокам ввода в эксплуатацию и передачи жилых помещений гражданам города, являющимися участниками долевого строительства", - говорится в пояснительной записке.

При этом сообщается, что перечень получателей льготы ограничен в связи с наличием вакансий в образовательных учреждениях педагогических работников указанных специальностей (учитель начальных классов, учитель физики, учитель математики, учитель информатики, учитель химии, учитель биологии). Расширить перечень специальностей невозможно в связи с ограничением доведенных департаменту образования предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.

Ожидается, что инициативу рассмотрят 27 ноября.