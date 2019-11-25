Размер тарифа на вывоз мусора в Зауралье назовут 20 декабря

Стоимость тарифов на вывоз мусора для населения Курганской области назовут 20 декабря, об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Реформа начнется в Зауралье с 1 января 2020 года. Как отметили в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, чтобы избежать чрезмерного роста платежей со стороны населения и бизнеса, специально созданный Общественный совет будет контролировать ситуацию.

Совет принял решение обратиться к властям региона с предложением принять нормативные акты, утверждающие раздельный сбор мусора в Зауралье. Это позволит при формировании тарифа исходить из фактического, а не нормативного объема утилизированных отходов.