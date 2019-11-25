Новым главой "Российского экологического оператора" стал Михаил Мень

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень назначен главой "Российского экологического оператора" (РЭО). На этот пост его назначил вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев. Он пояснил, что новое назначение должно "укрепить" руководство госкомпании, от которой требуют более качественной и публичной работы с населением и местными властями

"В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", — цитирует Гордеева РБК.

По словам Гордеева, практика работы РЭО за прошедший год показала, что "масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями".

В понедельник, 25 ноября, стало известно об увольнении прежнего руководителя ведомства Дениса Буцаева – соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

В начале ноября Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя РЭО, 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.