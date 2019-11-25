29 школьников и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области

Более 30 человек отравились газом в школе Нижегородской области.

Инцидент произошел в районном центре Вад. По предварительным данным, причиной стал выброс вредного вещества с газораспределительной станции.

Как передает "Интерфакс", пострадали дети и учителя. Всего в больницу доставлено 32 человека, 29 из них – школьники. Занятия в школе временно прекращены.

Ранее в Ханты-Мансийске восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом. Все они – члены одной семьи, живущие в частном домовладении.

Предварительная причина отравления – работа бензинового генератора. Следователи начали проверку. По их данным, накануне трагедии дом отапливали бензогенератором, который стоял в непроветриваемом подвале. Отравление могло произойти из-за того, что скопившийся в подвале газ попал в жилые помещения.