11 Сентября 2020
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скорая помощь (2015) | Фото: reftinskiy.ru

29 школьников и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области

Более 30 человек отравились газом в школе Нижегородской области.

Инцидент произошел в районном центре Вад. По предварительным данным, причиной стал выброс вредного вещества с газораспределительной станции.

Как передает "Интерфакс", пострадали дети и учителя. Всего в больницу доставлено 32 человека, 29 из них – школьники. Занятия в школе временно прекращены.

Ранее в Ханты-Мансийске восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом. Все они – члены одной семьи, живущие в частном домовладении.

Предварительная причина отравления – работа бензинового генератора. Следователи начали проверку. По их данным, накануне трагедии дом отапливали бензогенератором, который стоял в непроветриваемом подвале. Отравление могло произойти из-за того, что скопившийся в подвале газ попал в жилые помещения.

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29 школьников и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области

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Теги: газ, отравление, школьники, нижегородская область



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