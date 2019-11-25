11 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале руководители теплоснабжающей компании получили сроки в колонии за хищение платежей населения за газ

На Южном Урале директор и учредитель ООО "Уралсервис" осуждены за хищение денежных средств, предназначенных для оплаты потребленного газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2018 гг. осужденные собирали платежи с населения за потребленные ресурсы. Однако поставщикам ресурсов они предоставляли ложные сведения об отсутствии денег для оплаты по договорам. Денежные средства необоснованно перечислялись на расчетные счета иных подконтрольных коммерческих организаций, шли на оказание благотворительной помощи и покупку ценных бумаг.

В результате ООО "Новатэк-Челябинск" был причинен ущерб на сумму более 41 млн рублей, АО "Газпром газораспределение Челябинск" – более 6 млн рублей, ПАО "Челябэнергосбыт" – более 7 млн рублей.

Суд приговорил учредителя компании к 4,5 года в колонии-поселении, директора – к 2,5 годам.

На имущество обвиняемых на общую сумму более 52 млн рублей наложен арест.

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На Южном Урале руководители теплоснабжающей компании получили сроки в колонии за хищение платежей населения за газ

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Теги: Новатэк, газ, ресурсы, уголовное дело.



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