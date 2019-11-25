Екатеринбургский ЦК "Эльмаш" получит средства из "депутатского миллиона"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объема финансирования муниципальной программы по развитию культуры и искусства в уральской столице на 2019 год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, дополнительная поддержка стала возможной благодаря выделению средств из различных источников: в частности, депутаты Екатеринбургской городской думы направили средства в размере 1 миллион 516 тысяч рублей на приобретение оборудования одному из крупнейших культурных учреждений Орджоникидзевского района – ЦК "Эльмаш", что на улице Старых Большевиков, 22.

Известно, что источником финансирования стал так называемый "депутатский миллион" – то есть средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей. Примечательно, что сами народные избранники не имеют к ним прямого доступа, но уполномочены инициировать их направление на решение проблем, обозначенных избирателями.

"Решение об оказании финансовой помощи было принято на основе коллективного обращения граждан. В парке ЦК "Эльмаш", который является любимым местом отдыха жителей микрорайона, следующим летом появятся специализированные тренажеры. Также для нужд учреждения будут закуплены светодиодный видеоэкран и новая оргтехника", - рассказал депутат ЕГД Алексей Вихарев.

Как напомнили в городской администрации, в ЦК "Эльмаш" успешно работают различные творческие коллективы и студии: вокальные, театральные, хореографические, а также шахматный клуб, лингвистический центр и творческие мастерские. Помимо этого, центр культуры стал традиционным местом проведения различных массовых мероприятий - концертов, спектаклей, выставок, ярмарок, молодежных фестивалей, конкурсов и танцевальных турниров.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что власти Екатеринбурга отремонтируют уникальную детско-юношескую спортивную школу по конному спорту, которая располагается в поселке Исток (улица Специалистов, 1). Сегодня в этом спортивном учреждении дополнительного образования в Октябрьском районе уральской столицы занимается более 200 юных воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет, которые показывают высокие результаты на международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях по конному спорту. При этом все занятия для детей и подростков совершенно бесплатные.