В Челябинске арестовали женщину, избившую восьмимесячного сына

В Челябинске местная жительница покалечила восьмимесячного сына. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в августе в одной из больниц города. По версии следствия, женщина в палате нанесла несколько ударов 8-месячному сыну, которые привели к разрыву внутренних органов. В результате ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Стоит отметить, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за нанесение побоев 3-летней дочери.

По решению суда женщина заключена под стражу.