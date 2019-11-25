Глава Тюменской области вошел в состав высшего совета "Единой России"

На XIX съезде "Единой России", состоявшемся в столице, губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в высший совет партии власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения "ЕР".

Решение принято открытым голосованием на пленарном заседании. Кроме Моора в высшем совете партии Тюменскую области представляют член правления "Опоры России" Артем Андросов, в генеральном совете – депутат Госдумы Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Напомним, на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России", состоявшемся в рамках съезда, глава партии Дмитрий Медведев вручил партбилеты губернаторам и бизнесменам.