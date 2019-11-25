На Среднем Урале работники котельной угрожают заморозить целый поселок: людям не платят зарплату два месяца

Работникам котельных Горноуральского городского округа не платят зарплату два месяца. Они угрожают забастовкой.

По данным издания "Новый город", деньги не получают сотрудники МУП "Пригородная компания по выработке тепловой энергии". Как рассказала оператор газовой котельной Светлана Елдашина, "история повторяется из года в год".

"В мае заканчивается отопительный сезон, и нас всех, а это 18 человек, добровольно-принудительно отправляют в неоплачиваемый отпуск. До сентября мы перебиваемся, кто как может, а с началом отопительного сезона выходим на рабочие места, так же случилось и нынче. Но за два с лишним месяца работы мы не получили ни копейки! Обращались во все возможные инстанции", - говорит сотрудница.

Еще одна женщина призналась, что ее сын до сих пор ходит в летней обуви, так как зимнюю купить не на что.

Известно, что с 5 ноября этого года на предприятии начата процедура банкротства. К работникам приезжал Сергей Стерлягов (назначен директором по общим вопросам на время процедуры банкротства), который уверял, что деньги скоро выплатят.

"Наше терпение кончилось: если денег не будет, то 5 декабря мы останавливаем обе котельные", - заявила Светлана Елдашева.

В таком случае без тепла останутся все социальные объекты поселка Черноисточинск: школа, детсад, больница, дом творчества, музыкальная школа, дом культуры, а также жилой фонд населенного пункта.

Изданию удалось выяснить, что людям собираются заплатить только по 30% сентябрьской зарплаты. Таким образом, поскольку отопительный сезон начался с 15 сентября, работники получат от 5 до 8 тысяч рублей каждый.

"Новый город" пишет, что такая же ситуация наблюдается еще в полутора десятках котельных Горноуральского городского округа, относящихся к МУП "Пригородная компания по выработке тепловой энергии": в Покровском, Первомайском, Леневке, Ново-Паньшино, Петрокаменском и Новоасбесте.