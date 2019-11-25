11 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: ob-zor.ru

Экс-директор Тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" - лидер среди должников региона

Самым крупным должником Тюменской области является бывший директор Тюменского филиала "Сибирская нефтяная компания" Федор Хорошилов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно открытым данным областного УФССП, сумма его долга превышает 5,3 млрд руб. Как следует из сведений, опубликованных на сайте судебных приставов в разделе "банк данных исполнительных производств", речь идет об "ущербе, причиненном преступлением".

В ведомстве подтвердили, что эта задолженность является самой крупной в регионе, однако комментировать какую-либо информацию о Хорошилове в ведомстве отказались.

Федор Хорошилов, долг(2019)|Фото: r72.fssprus.ru

Напомним, согласно данным из открытых источников, в 2010 г. против Федора Хорошилова было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". В ноябре 2013 г. он был арестован по подозрению в получении кредитов по подложным документам на сумму около $776 млн. Сейчас он отбывает наказание в колонии.

Добавим также, что в скандале оказался замешан бывший вице-губернатор Тюменской области Павел Митрофанов. В 2018 г. Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Тюменской области Павлу Митрофанову. Сообщалось, что в 2012 г. он договорился с силовиками о взятке в 15 млн руб. за помощь тюменскому бизнесмену Гендрику Мундутю, проходившему в то время по делу экс-главы тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова. Он передал в общей сложности 5 млн руб. бывшим свердловским силовикам Эдуарду и Владиславу Потаповым за помощь в "решении вопроса" Мундутя.

Эти деньги в итоге попали старшему оперуполномоченному ГУ МВД по УрФО Юрию Костюнину, который занимался оперативным сопровождением дела Хорошилова и Мундутя. Силовик должен был помочь смягчить меру пресечения бизнесмену, а также организовать встречу обвиняемого с Митрофановым. В 2015 г. Ленинский райсуд Екатеринбурга за злоупотребления полномочиями приговорил Юрия Костюнина к трем годам лишения свободы. Митрофанова объявили в международный розыск.

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Экс-директор Тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" - лидер среди должников региона

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Теги: долги, Сибирская нефтяная компания, Федор Хорошилов



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 10:59 Мск Отбывающий срок экс-директор тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" признан банкротом

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