11 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Москве и Челябинске задержаны подозреваемые в терроризме

На Южном Урале и в Москве задержали подозреваемых в участии в террористической организации.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления ФСБ России по ФСВНГ и Росгвардии задержаны четверо мужчин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Один из них – 24-летний челябинец, который в личном общении или в ходе переписки в сети склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в его доме были обнаружены и изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная литература. Челябинец заключен под стражу.

В отношении еще трех задержанных решается вопрос о принятии процессуальных решений.

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В Москве и Челябинске задержаны подозреваемые в терроризме

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Теги: терроризм, задержание, Сирия, полиция, ФСБ,



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