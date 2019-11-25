Хотел отомстить управляющей: житель Екатеринбурга сжег 13 электрощитков в подъездах

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге электрощитков на Уралмаше. Он уже во всем сознался.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в воскресенье в отдел полиции №15 поступил сигнал о возгораниях счетчиков электроэнергии в домах №58 и 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. На места выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС провели осмотры пострадавших приборов: все свидетельствовало об умышленном поджоге. Очень скоро был задержан 33-летний мужчина, у которого нашли зажигалку и перчатки. Задержанного доставили в дежурную часть, где была установлена его личность.

Им оказался нигде не работающий и ранее судимый житель Екатеринбурга, который не стал отрицать свою причастность к поджогам электросчетчиков. Мужчина пояснил, что хотел отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег. Со слов задержанного, за выходные он поджег 13 щитков.

Сейчас представителями УК подано заявление о привлечении пиромана к ответственности. Полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данных происшествий.