В Нижневартовске бомжи решили согреться и развели костер в подъезде жилого дома

В столице Самотлора бомжи разожгли костер в подъезде многоэтажки, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Инцидент | Нижневартовск". Автор поста, появившегося вечером 24 ноября, говорит о том, что кто-то пустил двоих бездомных в подъезд.

"В итоге эти "умники" разожгли костер, чтобы погреться. На возмущение жильцов они ответили: "А что у вас подъезд не отапливается?" - отмечают в группе.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что никаких жалоб об этом в дежурную часть городской полиции не поступало.