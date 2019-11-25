11 Сентября 2020
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Костер в подъезде, Нижневартовск (2019) | Фото: vk.com/chp186

В Нижневартовске бомжи решили согреться и развели костер в подъезде жилого дома

В столице Самотлора бомжи разожгли костер в подъезде многоэтажки, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Инцидент | Нижневартовск". Автор поста, появившегося вечером 24 ноября, говорит о том, что кто-то пустил двоих бездомных в подъезд.

"В итоге эти "умники" разожгли костер, чтобы погреться. На возмущение жильцов они ответили: "А что у вас подъезд не отапливается?" - отмечают в группе.

Костер в подъезде, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/chp186

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что никаких жалоб об этом в дежурную часть городской полиции не поступало.

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В Нижневартовске бомжи решили согреться и развели костер в подъезде жилого дома

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Теги: бомж, Нижневартовск, подъезд, костер



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