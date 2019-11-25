"Шляхтина поменяли на Шляхтина". Трёхкратная чемпионка мира негативно отреагировала на смену руководства в ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене негативно отреагировала на смену руководства во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что бывший руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин снял с себя полномочия президента и члена президиума федерации в связи с временным отстранением, которое было наложено на него 21 ноября независимым дисциплинарным органом "Athletics Integrity Unit" в связи с расследованием по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко (обвиняется в нарушении антидопингового кодекса, не предоставив информации о своём местонахождении, подозревается в предоставлении поддельного больничного листа).

Кроме Шляхтина временное отстранение также получили сам спортсмен, его тренер Евгений Загорулько, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ федерации Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и глава региональной общественной организации "Федерация лёгкой атлетики Московской области" Артур Карамян.

Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко, избранная большинством голосов открытого голосования президиума.

"Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко – его ставленница, и она должна незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья", – сказала Ласицкене в комментарии ТАСС.

По мнению спортсменки, "операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена".

Добавим, что на днях Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила вариант с полным исключением ВФЛА из числа своих членов. С момента отстранения организации отечественным легкоатлетам для участия в международных стартах необходимо получение нейтрального статуса. На сегодняшний день выдача спортсменам из России нейтрального статуса тоже приостановлена.