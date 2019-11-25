В Екатеринбурге пройдет традиционный зимний полумарафон: центр города перекроют

В это воскресенье, 1 декабря, в Екатеринбурге пройдет традиционный зимний полумарафон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он проводится в целях популяризации легкой атлетики среди жителей уральской столицы, пропаганды здорового образа жизни и привлечения горожан к активным занятиям физкультурой и спортом. В прошлый раз в забеге приняли участие порядка 1 тысячи 700 профессиональных спортсменов и любителей бега. В этом году, в зависимости от физической подготовки, потенциальным марафонцам предстоит пробежать две дистанции на выбор – это классический полумарафон 21 км и укороченный отрезок трассы длиной 7 км.

При получении стартового пакета участник будет обязан предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к забегу. Старт и финиш состязаний запланирован с площадки ККТ "Космос" (улица Дзержинского, 2). Дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Ельцина и Челюскинцев.

В связи с этим организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта с 9:00 до 14:00 по улице Ельцина, от Челюскинцев до проспекта Ленина; по набережной Рабочей молодежи, от переулка Химиков до улицы 8 Марта; по улице Дзержинского, от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса "Динамо".

Кроме этого, на время проведения самого забега общественный транспорт, маршруты которого пролегают на перекрываемом участке, пойдет в обход зоны, отведенной для соревнований. В стартово-финишном городке и на дистанции во время полумарафона будут действовать пункты медицинской скорой помощи.

Непосредственно в день забега, с 8:00 до 14:00, будет запрещена стоянка автомобильного транспорта на улице Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Ельцина до проспекта Ленина; на набережной Рабочей молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина; в переулке Химиков, от улицы 8 Марта до набережной Рабочей молодежи; на улице Горького, от входа на территорию спорткомплекса "Динамо" до улицы Дзержинского.

Как уже сообщало Накануне.RU, этим летом в Екатеринбурге прошел марафон "Европа - Азия". Изначально финиш планировался на газоне стадиона "Екатеринбург-Арена", но затем от этой идеи отказались, чтобы не портить поле в преддверии матчей "Урала" и молодежной сборной России.