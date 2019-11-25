11 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Автомобили резко подорожают после Нового года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин - в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое - на 110,7%.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, повышение утильсбора - это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

По словам источника газеты, минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены. Как ожидают эксперты, после Нового года автомобили подорожают на 2–4%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексация "обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля". "Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5–2%", - сказал министр.

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Автомобили резко подорожают после Нового года

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Теги: автомобили, утильсбор



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