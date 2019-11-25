Наталья Котова назначила и.о. первого замглавы Челябинска

Временно исполнять обязанности первого заместителя главы Челябинска будет Сергей Авдеев. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Временно возложены обязанности первого заместителя главы города на Сергея Авдеева, который работает заместителем главы города по социальному развитию, без освобождения его от основной работы", - сообщила Котова.

Напомним, на прошлой неделе уволились заместители главы Челябинска Елена Мурзина и Евгений Шинин. Они назначены советниками главы на общественных началах. Исполняет обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ирина Кузнецова, которая возглавляет городской комитет финансов, а и.о. заместителя главы города, руководителя аппарата назначен начальник управления организационной и контрольной работы Валерий Смирнов.

Наталья Котова напомнила, что в настоящий момент структура мэрии пересматривается. Проект планируется внести в гордуму уже через неделю.