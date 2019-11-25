КСП выявила избыточное расходование 21 млн рублей постпредством Челябинской области при правительстве РФ

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата (2017) | Фото: пермская городская дума

КСП выявила избыточное расходование 21 млн рублей постпредством Челябинской области при правительстве РФ

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела проверку законности и эффективности использования средств областного бюджет постоянным представительством региона при правительстве РФ и выявила нарушения. об этом говорится в отчете о результатах контрольного мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудиторы проверяли расходы представительства за 2017–2018 годы и первый квартал 2019 года на сумму 90,6 млн руб.

"Допущено избыточное расходование бюджетных средств в общей сумме 20 964,27 тыс. рублей (в том числе аренда – 19 443,7 тыс. рублей). Также установлены многочисленные нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности. Так, допущено искажение (завышение/занижение) отдельных показателей форм бюджетной отчетности; регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы не содержат обязательных реквизитов; наименования выплат не соответствуют нормативным документам об оплате труда", - говорится в отчете.

Кроме того, формы обоснования закупок и плана-графика не соответствуют требованиям законодательства, а по шести контрактам неверно выбран способ определения исполнителя при осуществлении закупок у единственного поставщика.

Руководителю постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ направлено представление с требованием устранить нарушения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

КСП выявила избыточное расходование 21 млн рублей постпредством Челябинской области при правительстве РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КСП, нарушения, проверка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети