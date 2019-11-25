КСП выявила избыточное расходование 21 млн рублей постпредством Челябинской области при правительстве РФ

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела проверку законности и эффективности использования средств областного бюджет постоянным представительством региона при правительстве РФ и выявила нарушения. об этом говорится в отчете о результатах контрольного мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудиторы проверяли расходы представительства за 2017–2018 годы и первый квартал 2019 года на сумму 90,6 млн руб.

"Допущено избыточное расходование бюджетных средств в общей сумме 20 964,27 тыс. рублей (в том числе аренда – 19 443,7 тыс. рублей). Также установлены многочисленные нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности. Так, допущено искажение (завышение/занижение) отдельных показателей форм бюджетной отчетности; регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы не содержат обязательных реквизитов; наименования выплат не соответствуют нормативным документам об оплате труда", - говорится в отчете.

Кроме того, формы обоснования закупок и плана-графика не соответствуют требованиям законодательства, а по шести контрактам неверно выбран способ определения исполнителя при осуществлении закупок у единственного поставщика.

Руководителю постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ направлено представление с требованием устранить нарушения.