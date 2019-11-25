11 Сентября 2020
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Экономика В России
нижнетагильский металлургический комбинат нтмк (2015) | Фото: Накануне.ru

Выручка ТМК за первые три квартала 2019 года снизилась на 4%

Трубная металлургическая компания, один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, снизила выручку за 9 месяцев 2019 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют промежуточные консолидированные результаты деятельности компании за третий квартал текущего года и девять месяцев, закончившихся 30 сентября, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, выручка за 9 месяцев 2019 года составила 3 млрд 667 млн долларов США. При этом выручка российского дивизиона за 9 месяцев выросла на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 млрд 719 млн долларов США.

Аналогичная ситуация и со скорректированным показателем EBITDA, который за 9 месяцев этого года составил 508 млн долларов США, что на 3% ниже показателя за аналогичный период 2018 года. При этом в российском дивизионе он равняется 438 млн долларов США, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистый долг ТМК на 30 сентября 2019 года равняется 2 млрд 671 млн долларов США. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября составило 3,89 раз.

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Выручка ТМК за первые три квартала 2019 года снизилась на 4%

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, выручка, третий квартал



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