В России впервые опубликуют финансовую отчетность всех госкорпораций и госкомпаний

Министерство финансов России планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность по всему сектору госуправления – госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям. Правда, произойдет это все только в 2023 году, а первым отчетным годом, соответственно, станет 2022-й.

На раскрытии финансовой информации российских госкомпаний настаивает Международный валютный фонд (МВФ), пишет РБК.

Как отметили в пресс-службе Минфина, с 2020 года должен заработать государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, который будет вести ФНС России и в котором будет представлена бухгалтерская отчетность организаций. "Когда заработает этот ресурс, будет проведен анализ данных из этой системы, появится возможность также публиковать статистику государственных финансов по сектору госуправления", — пояснили в Минфине.