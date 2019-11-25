Одного горняка, пропавшего в результате задымления в шахте в Коми, нашли живым

Один из трех пропавших без вести горняков шахты "Яреганефти" обнаружен живым, его подняли на поверхность.

Поиски двух остальных шахтеров продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

24 ноября вечером в уклонном блоке шахты "Яреганефть" на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление.

В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них эвакуировались самостоятельно, девять горняков остались помогать спасателям.

Причинами задымления заинтересовались в Следственном комитете, начата доследственная проверка.

"Яреганефть" является производственным подразделением ООО "Лукойл-Коми".

В 2017 году в нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть" в Ухте произошел обвал породы. Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек. Один попал под завал.