Россияне в среднем хранят на депозитном счете в банке 200 тысяч рублей

Среди тех россиян, что имеют банковские вклады, средний размер депозита составляет 200 тыс. руб. Таковы данные исследования, проведенного РИА Новости. В целом за 12 последних месяцев объем вкладов физлиц в России вырос на 9% (2,4 трлн руб.).

Авторы исследования отмечают, что средний размер депозита россиянина очень сильно разнится от региона к региону, разница иногда составляет 100 раз.

На первом месте оказались москвичи – их вклады превышают в среднем 822 тыс. руб. За ними следуют петербуржцы с двукратным отставанием – 421 тыс. руб. На третьем месте жители Магаданской области – хранят в банке в среднем 318 тыс. руб.

В первой десятке также оказались жители Камчатского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Мурманской, Тюменской, Московской областей и Хабаровского края.

Минимальные вклады обнаружены на счетах жителей Чечни (8,5 тыс. руб.) и Ингушетии (9 тыс. руб.). Также совсем немного на счетах дагестанцев (22 тыс. руб.), тувинцев (27 тыс. руб.) и жителей Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.).

В исследованных регионах УрФО (не участвовали ЮМАО и ЯНАО) лидирует уже упоминавшаяся Тюменская область, на втором месте соседняя Свердловская область (14 место в рейтинге, 172 тыс. руб. в среднем на депозитном счете), Челябинская область на 32-м месте (129 тыс. руб.), Курганская область стала только 69-й (72 тыс. руб.).

Стоит отметить, что разные исследования показывают – значительная (если не бОльшая) часть россиян вообще не имеет накоплений. Так, по данным весеннего исследования SuperJob, около 40% россиян не располагают никакими сбережениями. В 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%. В случае лишения всех источников доходов 16% соотечественников смогут "продержаться" на отложенных средствах меньше месяца.