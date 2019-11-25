Погибший пилот "Аэрофлота" ранее был допущен медиками к выполнению полетов

Второй пилот рейса Москва - Анапа авиакомпании "Аэрофлот", который скончался после экстренного приземления самолета в Ростове-на-Дону, был допущен медицинскими службами для полетов.

Как сообщили представители перевозчика, противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем выявлено не было.

По предварительны данным, причиной внезапной смерти пилота стал оторвавшийся тромб, сообщает ТАСС.

Напомним, в Ростове-на-Дону пассажирский самолет пришлось экстренно посадить из-за плохого самочувствия второго пилота.

Рейс летел из Москвы в Анапу, внезапно члену экипажа стало плохо, было принято решение посадить самолет.

Командир экипажа сообщил диспетчерам, что его коллеге внезапно стало плохо в воздухе. Когда самолет приземлился, на месте уже ждала "скорая", однако медики не сумели спасти мужчину. Он скончался.

По предварительным данным, у пилота произошел сердечный приступ.